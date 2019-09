Doha MM-il tuleb starti ka peatselt 50-aastaseks saav legend

Käija Garcia jaoks on Doha tema karjääri kolmeteistkümnendaks MM-iks, kusjuures ta pole olnud sugugi kehv tegija: 1993. aastal tuli ta Stuttgardis maailmameistriks, lisaks on tal hilisemast ette näidata kolm MM-hõbedat. EM-idelt on tal ette näidata üks hõbe ja üks pronks, olümpial on tema parimaks kohaks jäänud Pekingis saavutatud neljas koht.

13. MM-iga on ta kergejõustiklaste rekordimees, kusjuures Doha jääb talle viimaseks MM-iks, kuid mitte viimaseks suurvõistluseks. "31. detsembril 2020 võib minu sportlaskarjääri lõppenuks kuulutada," sõnas Garcia Hispaania meediale. "Minu viimaseks suureks eesmärgiks on hetkel Tokyo olümpia. Alates 2021. aastast keskendun treeneritööle."