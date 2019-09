Doha MM-i eel on dopinguskandaal õhus: piilukaamera tabas kaks tippatleeti dopingut süstimas, riiki ähvardab võistluskeeld

"Mitte keegi ei kasuta EPO-t vahetult enne jooksu või olulist võistlust. Siin kasutavad nad seda treeningul," sõnas anonüümseks soovida jäänud arst ZDF-ile.

Video peale jäi üks mees- ja üks naissportlane. Mõlemad kuuluvad reedel algaval MM-il Keenia koondisesse.

Kuigi Keenia kergejõustikuliit vannub, et nemad on kõik teinud, et sportlastele selgeks teha, et reegleid tuleb järgida, on sakslastel andmeid, et nii alaliit kui ka Keenia antidopinguagentuur on korruptiivsed ning asjaga seotud, olles varasemalt mitmed dopingujuhtumid kinni mätsinud.

Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu (IAAF) ausa spordi üksuse pealiku Brett Clothieri sõnul võib Keenia koondist ähvardada koguni MM-ilt eemale jäämine. "Meil on viis nii-öelda A-kategooria riiki, kus on laialtlevinud dopinguprobleemid ning seetõttu on nad meie kõrgendatud jälgimise all. Keenia on üks nendest ning kui nad meie poolt seatud nõudmistele ei vasta, võib IAAF nende liikmesuse peatada."

Kaks aastat tagasi Londoni MM-il tuli Keenia koondis medalitabelis viie kulla, kahe hõbeda ja nelja pronksiga USA järel teiseks. Keenialased on traditsiooniliselt väga tugevad pikamaajooksus.