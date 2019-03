DELFI GLASGOW´S | VIDEO | Janek Õiglane karmist kukkumisest: luud on näha

Õiglane maandus pärast ebaõnnestunud teivashüppe katset mati ette serva ning lõi jala vastu teiba augu metallist serva. „Kui jalga vaatasin, oli seal üle viie sentimeetri pikkune auk. Nägin seal oma luid ja oma kõõluseid... polnud kõige toredam vaatepilt," rääkis Õiglane haiglas arsti oodates. „Röntgeni pilt tehti ära, nüüd saab selgeks, kas on mingi suurem probleem või mitte. Arstid ütlesid, et midagi väga hullu ei ole."

Õiglase sõnul ei tekitanud hirmus vaatepilt temas šokki ja pilt ei kippunud eest minema. „Vaatasin oma jalga ja mõtlesin, et nüüd on p****s. Aaga midagi sellist, mis šoki tekitaks, ei olnud. Võib öelda, et asi näeb hullem välja, kui tegelikult on," lausus ta. „Sain süsti, see võttis valu ära, kuid nüüd hakkab iga minuti ja tunniga valu süvenema."