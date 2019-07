Caster Semenya võitlusest IAAF-iga: see on hävitanud mind vaimselt ja füüsiliselt

"Me räägime inimõigustest. Ei ole õige inimeste üle kohut mõista ja neid diskrimineerida," rääkis Semenya BBC-le. "Kogu see võitlus on hävitanud mind nii vaimselt kui füüsiliselt."

"Miks peaks sundima kedagi ravimeid võtma? Sest tahetakse inimest mingisse raami sobitada. Nii aga ei tohiks elu käia," jätkas sportlane. "Me oleme kõik inimesed. Ei loe see, missugusel viisil me erineme. Sport on universaalne keel, mis ühendab kõiki ja kõneleb noortega."

Semenya lisas, et kui tema apellatsiooni ei rahuldata, kavatseb ta tänavuse Doha MM-i vahele jätta. "Kui ma ei saa 800 meetrit joosta, siis ma ei osale MM-il. Minu eesmärk on kaitsta tiitlit, seega, kui ma ei saa joosta 800 meetrit, siis ei saa. Ma ei jookse ka 1500 meetrit, ei midagi. Võtan sel juhul lihtsalt puhkuse ja naasen sporti uuel aastal."

Nimelt otsustas IAAF tänavu kevadel, et ebaloomulikult kõrge testosteroonitasemega naisjooksjad peavad hakkama tarbima selle taset vähendavaid ravimeid või ei lubata neid enam rahvusvahelistel võistlustel starti.

Semenya neid ravimeid ka kevadel tarvitas ja süüdistas IAAF-i tema ära kasutamises. "Ma ei lase enam kunagi IAAF-il minu keha ära kasutada," rääkis Semenya hiljuti. "Alaliit kasutas mind ära nagu mingit merisiga, et saaks eksperimenteerida medikamentidega ning selgitada välja, kuidas ravimid mu testosterooni taset mõjutasid."

800 meetri kahekordne olümpiavõitja Caster Semenya kaebas otsuse edasi, kuid Rahvusvaheline Spordiarbitraažikohus (CAS) sportlase palvet ei rahuldanud.

Mai alguses tehtud otsusega teatas CAS, et Semenya palvet ei rahuldata. Kuu aega hiljem kuulutas aga Šveitsi ülemkohus, et IAAF-i keeld on ajutiselt peatatud. Pole aga teada, mis ajani Šveitsi ülemkohus keelu peatas.