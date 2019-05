Caster Semenya võitis Teemantliigas võimsalt, kuid edaspidi peab ta võtma ravimeid, mis kärbivad tema kiirust

Semenya näitas Dohas võimu ning võitis jooksu ajaga 1.54,98. Semenya jäi isikliku rekordile (1.54,25) napilt alla. Lõuna-Aafrika Vabariigi jooksja tulemus on käimasoleva hooaja tippmargiks ning Doha jõuproovi rekordiks. Teiseks tulnud Burundi jooksja Francine Niyonsaba sai ajaks 1.57,75 ehk Semenya seljatas konkurendid ligemale kolme sekundiga. Kolmas oli ameeriklanna Ajee Wilson 1.58,83-ga.

Semenya jaoks oli see võistlus viimaseks praegustes tingimustes. Nimelt jäi ta kaotajaks Rahvusvahelise spordiarbitraažis CAS ning alates 8. maist peab ta hakkama võtma testosterooni alandavaid ravimeid, kuid ta soovib naiste konkurentsis edasi võistelda.

Spordikohus leidis, et kuigi testosteroonitaseme kontrollimine on diskrimineeriv, on naiste jaoks võrdsete võistlustingimuste loomiseks selle rakendamine vajalik.

Nimetatud reegel jõustub tänavu 8. maist ning seda rakendatakse naissportlaste suhtes, kes võistlevad 400 meetri kuni ühe miili pikkustel distantsidel.

28-aastane Semenya võistles hiljuti oma kodumaal Lõuna-Aafrika Vabariigis ka naiste 3000 meetri distantsil. Arvatakse, et vastuoluline aafriklanna hakkabki uue reeglistiku jõustumisel just sellel distantsil võistlema.