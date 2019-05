Caster Semenya: ükski inimene ei saa mind takistada, ainult jumal

Semenya võitis jooksu ajaga 1.54,98, jäädes napilt alla oma isiklikule rekordile 1.54,25. Konkurendid jäid peaaegu kolme sekundi kaugusele.

"Teod räägivad valjemini kui sõnad. Kui sa oled tõeline tšempion, tuled sa alati toime. Kõik on jumala teha - tema otsustas, et ma peaks elama, tema ka minu elu lõpetab, jumal suunab minu karjääri, tema selle ka lõpetab. Ükski mees ega muu inimene saa mind takistada jooksmast," teatas Lõuna-Aafrika Vabariigi jooksja BBC vahendusel.

Semenya jaoks oli see võistlus viimaseks praegustes tingimustes. Nimelt jäi ta kaotajaks Rahvusvahelise spordiarbitraažis CAS ning alates 8. maist peab ta hakkama võtma testosterooni alandavaid ravimeid, kuid ta soovib naiste konkurentsis edasi võistelda.

Spordikohus leidis, et kuigi testosteroonitaseme kontrollimine on diskrimineeriv, on naiste jaoks võrdsete võistlustingimuste loomiseks selle rakendamine vajalik.

"Kuidas ma lõpetan, kui ma olen alles 28? Ma tunnen end noorena, energilisena. Mul on veel kergejõustikus kümme aastat jäänud," lisas Semenya.

"Pole tähtis, kuidas ma seda teen, tähtis on, et ma jään siia. Ma ei kao kunagi kuhugi."

Kas sa hakkad testosterooni alandavaid ravimeid võtma, et 800 meetrit edasi joosta? "Pagan, ei! (inglise keeles "Hell no!").