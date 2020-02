Caster Semenya naasis võitlusrajale ja jooksis kohe rahvusrekordi

800 meetri jooksu kahekordne olümpiavõitja viis Lõuna-Aafrika Vabariigi 300 meetri rekordi 36,78-ni.

Rahvusvaheline kergejõustikuliit ei luba Semenyal hetkel 400 kuni 1600 meetri distantsidel osaleda, sest tema testosterooni tase on lubatust kõrgem. Starti pääsemiseks peaks aafriklanna kasutama testosterooni alandavaid ravimeid, kuid ta on sellest keeldunud.

"Kergejõustik näeb endiselt minu nägu. See on kõik, mis ma saan praegu öelda," jäi Semenya ajakirjanikega rääkides napisõnaliseks.

Võimalik, et Semenya otsus 300 meetri jooksus osaleda tähendab, et ta plaanib Tokyo olümpiale pääseda 200 meetri distantsil. Sellel sprindialal on ta väga harva võistelnud ning tema rekordiks on 24,26. Tokyo olümpianorm on 22,80.