Caster Semenya kaebas kergejõustikuliidu inimõiguste kohtusse: "Uued reeglid on avalike huvide vastu"

800 meetri jooksus kaks olümpiakulda võitnud Semenya pöördus kohtusse, sest kergejõustikuliidu uute reeglite kohaselt peaks ta starti pääsemiseks tarvitama testosteroonitaset alandavaid ravimeid. Selline reegel kehtib seksuaalse arengu kõrvalekaldega naisjooksjate jaoks distantsidel 400 meetrist kuni ühe miilini.

Semenya oli juba varem pöördunud kaebusega rahvusvahelisse spordikohtusse ja Šveitsi ülemkohtusse, kuid seal jäi ta kaotajaks.

Semenya esindaja Greg Nott kinnitas täna, et nad pöördusid Euroopa inimõiguste kohtusse. Nott märkis pressiavalduses, et "Semenyale osaks saanud suur avalik toetus aitab neil näidata, kuidas maailma kergejõustiku reeglid on avalike huvide vastu".

WA on varem teatanud, et nad jäävad oma reeglimuudatustele kindlaks, sest "üritavad seista kõigi naissportlaste huvide eest".