Briti koondise kapten kutsus üles Tokyo olümpiat edasi lükkama

Siiani on Tokyo olümpiamängude korraldajad ja Jaapani peaminister korduvalt rõhutanud, et suvemängud algavad plaanipäraselt 24. juulil.

"Meil pole õrna aimugi, kui tõsiseks võib see olukord kujuneda. Praegune seis võib olla kõigest jäämäe tipp," sõnas 800 meetri jooksule spetsialiseerunud Learmonth ajalehele Guardian.

"Mõistagi tahavad olümpiakomitee (ROK) ja kogu maailm näha edukaid olümpiamänge. Selleks, et see juhtuks, tuleb aga mängud edasi lükata. Sportlase vaatevinklist tahaksin näha rohkem selgust, läbipaistvust ja paindlikkust. Sest pressikonverents, mille andis Jaapani peaminister, ei tekitanud minus usaldust, et need mängud ikkagi toimuvad," lisas Learmonth.

Šoti jooksja sõnul oleks mõistlik mängud edasi lükata oktoobrikuusse või pigem isegi 2021. aastasse. "Kui Briti parlament ütleb, et koroonaviiruse kõrghetk võib tulla alles mais või juunis, ei pruugi üldse avaneda võimalust, et korraldada suvel olümpia katsevõistlusi," sõnas Learmonth.