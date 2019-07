BLOGI | U23 EM-tiitlit jahtiv Johannes Erm lõpetas avapäeva kindla liidrina ja liigub 8500 punkti graafikus!

U23 EM-i kümnevõistlus

Üldseis koos üksikalade tulemustega:

Erm edestab avapäeva lõpuks isikliku rekordi (8352 punkti) graafikut 168 silmaga ehk on liikumas umbes 8520 punkti suunas. Ermi peamine rivaal, sakslane Niklas Kaul on oma isikliku rekordi (8336) graafikut edestamas 133 silmaga ehk temal on sihikul umbes 8470 punkti. Hetkel teisel kohal asuv Eitel juba kaotab oma rekordiseeriale (8128 punkti).

Üldseis avapäeva järel:

Kui Erm sai 400 meetriga täpselt sama palju punkte kui rekordiseerias, siis Kaul sai 18 lisapunkti.

400 meetri ajad:

Kaul on Eiteli (48,34) järel kolmas ajaga 48,67.

Erm võidab teise 400 meetri jooksu ajaga 47,41!

400 meetri esimese jooksu võidab üldarvestuses kuuendal kohal asuv šveitslane Finley Gaio ajaga 49,17.

Erm läbis rekordiseerias staadioniringi 47,40-ga. See on ka tema isiklik tippmark. Kaul sai rekordit püstitades ajaks 49,05, isiklik tippmark on tal 48,09. Erm ja Kaul tulevad rajale teises jooksus kell 20.24.

Avapäeva viimane ala, 400 meetrit algab kell 20.10.

Erm edestab isikliku rekordi (8352 punkti) graafikut juba 168 silmaga ehk on liikumas 8520 punkti suunas. Ermi peamiseks rivaaliks on endiselt sakslane Niklas Kaul, kes on isikliku rekordi (8336) graafikut edestamas 115 silmaga ehk temal on sihikul 8450 punkti. Hetkel teisel kohal asuv Eitel kaotab oma rekordiseeriale (8128 punkti).

Üldseis nelja ala järel:

Erm loobub edasisest võistlusest, kuid saab kõrguse 2.03 alistamisega 73 lisapunkti. Eestlane liigub 8500+ punkti graafikus ja on kindel liider.

Esimene katse kõrgusel 2.06 Ermile edu ei too. Kahjuks on eestlane jäänud üksinda hüppama.

Erm alistas kõrguse 2.03 kolmandal katsel! Vägev! Isiklik rekord, mis annab võrreldes rekordiseeriaga 73 lisapunkti.

2.03 on jäänud hüppama kolm meest, teise grupi mehed lõpetasid juba varem samal kõrgusel.

Kõrgus 2.03 avakatsel Ermile ei alistu.

Ermil on juba 45 lisapunkti kõrgusest (võrreldes rekordiseeriaga) ehk ta liigub 8500 punkti graafikus.

Erm ületab kõrguse 2.00 avakatsel!

Kaulile jääb kirja kõrgus 2.03. 2.06 sakslasele enam ei alistunud.

Erm on saanud võrreldes rekordiseeriaga, kus alistus 1.95, praeguseks 18 lisapunkti.

Erm alistab 1.97 teisel katsel!

Kaul on kõrgusel 2.06 kahel katsel lati maha ajanud.

Ermi esimene katse 1.97-l ebaõnnestub.

Manuel Eitel, kelle tippmark on 8128 punkti, jäi pidama kõrgusel 1.97. Rekordiseerias oli ta ületanud 2.00.

Kaul saab teisel katsel 2.03-st jagu. Hetkel on sakslane teeninud võrreldes rekordiseeriaga 55 lisapunkti.

Kauli isiklik rekord on nii kõva kui 2.10, kuid rekordiseerias ületas ta 1.97. Ermi tippmark on 2.01, rekordiseerias alistus 1.95.

Kaul teeb esimese ebaõnnestunud katse kõrgushüppesektoris - 2.03 avakatsel ei alistunud.

Erm alistab kõrguse 1.94 teisel katsel.

Ermi esimene katse kõrgusel 1.94 ebaõnnestub.

Erm saab teisel katsel kõrgusest 1.91 jagu. Seda oli väga vaja.

Kaul ületab ka 2.00 esimesel katsel.

Ermi esimene katse kõrgusel 1.91 ebaõnnestub.

Teises grupis on Ermi pearivaal Kaul ületanud 1.94 ja 1.97, korrates oma selle hooaja tippmarki.

Kõrguse 1.88 jätab Erm vahele.

Kõrgushüpe on alanud. Erm valis algkõrguseks 1.85 ja sai sellest avakatsel üle.

Kümnevõistluse kõrgushüpe algab kell 17.15. Erm ületas rekordigraafikut püstitades 1.95, Kaul 1.97.

Erm on kolme ala järel jätkuvalt kindel liider. Isikliku rekordi (8352 punkti) graafikut on eestlane edestamas 95 silmaga ehk Erm on liikumas 8450 punkti suunas. Ermi peamiseks rivaaliks on kokkuvõttes sakslane Niklas Kaul, kes on isikliku rekordi (8336) graafikut edestamas 60 silmaga ehk tema on liikumas 8400 punkti kursil.

Viimasel katsel jääb Ermi tulemuseks 14.55 ehk kuulitõukes läheb kirja 14.66, mida on võrreldes rekordseeriaga 3 cm vähem. Seega liigub Erm kolme ala järel jätkuvalt 8450 punkti kursil.

Kaul tõukeb viimasel katsel 15.19, mida on võrreldes rekordseeriaga veidike enam.

Erm paneb teisel katsel oluliselt juurde ja saab kirja 14.66.

Kaul saab avakatsel kirja 14.82. Rekordseerias oli tulemuseks 15.10.

Kuulitõukes Ermi esimene katse ebaõnnestub ning tulemuseks jääb ainult 13.23. Rekordseerias oli tulemuseks 14.69.

Erm on B-grupis seitsmendaks tõukajaks.

Paremusjärjestus kahe ala järel. Erm on kindlaks liidriks. Kahe ala järel on ta rekordseeriat edestamas 97 punktiga ehk 21-aastane noormees on liikumas 8450 silma suunas.

Kuulitõuge algab Eesti aja järgi kell 13.40. Kui kaugushüppes on kõik võistlejad viimase katse teinud, siis toome teieni ka kogu paremusjärjestuse.

Nagu oodata oli, siis Erm loobub kolmandast katsest. Teise katse sooritus oli lihtsalt niivõrd võimas, et sinna on väga keeruline sentimeetreid juurde lisada.

Tuleb lisada, et eilsel kaugushüppe võistlusel oleks Erm saanud U23 EM-il neljanda koha. Medalist oleks tal puudu jäänud ainult 3 cm.

Kaul teeb samuti head võistlust. Sakslane hüppab viimases voorus 7.26. Rekordseerias oli tema tulemuseks juba eelnevalt mainitud 7.10.

Rekordseerias hüppas Erm 7.72. Seega on Erm rekordseeriat edestamas praegu 97 silmaga ehk praeguse seisuga on ta liikumas 8450 punkti suunas!

Erm paneb kaugushüppe teisel katsel hullu! Tulemuseks müstilised 7.97! Avoorus oli ta kirja saanud 7.60.

Kaul hüppab avakatsel 7.09. Rekordseerias oli tema tulemuseks 7.10.

Kaugushüpe algab kell 12.00. Erm hüppab A-grupis ning on järjekorras viies sportlane.

Erm edestab avaala järel rekordseeriat (8352 punkti) 34 punktiga. Kaul on rekordseeriast (8336 punkti) ees 17 silmaga.

Paremusjärjestus 100 m jooksu järel. Erm on jagamas kolmandat kohta.

Ermi peakonkurent Niklas Kaul saab esimeses jooksus ajaks 11,17. Ka tema alustab võrreldes rekordseeriaga paremini. Sakslane läbis kümnevõistluse isiklikku rekordit püstitades 100 m 11,15-ga.

Erm teeb võistlusele suureprase alguse. Eestlane saab ajaks 10,73, mis annab kõige tugevamas jooksus kolmanda-neljanda koha jagamise. Isiklikku rekordit püstitades sai Erm ajaks 10,88 ehk juba avaalaga teenis Erm plusspunkte.

Võistlus on peagi algamas. Erm on viimases ehk kolmandas jooksus. Tema peamine rivaal Kaul alustab esimeses jooksus.

