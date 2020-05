Avaldati kriisijärgse kergejõustiku Teemantliiga esialgne kalender

2020 Teemantliiga etappide esialgsed kuupäevad:

14. august: Monaco

16. august: Gateshead

23. august: Stockholm

2. september: Lausanne

4. septmeber: Brüssel

6. september: Pariis

17. september: Rooma/Napoli

19. september: Shanghai

4. oktoober: Eugene

9. oktoober: Doha

17. oktoober: Hiina (linn täpsustamisel)

Tühistatud on Londoni, Rabati ja Zürichi etapid. Oslo Teemantliiga asemel peetakse 11. juunil kinniste uste taga näidisvõistlus "Võimatud mängud" ehk "Impossible Games".

Otsustamisel on veel, millises meediakanalis Teemantliiga etappe üle kantakse. Ühtlasi kinnitas kergejõustikuliit, et tänavusel hooajal ei peeta Teemantliiga finaalvõistlust. Kuna reisi- ja liikumispiirangute tõttu on sportlaste võimalused etappidel osalemise ja ettevalmistuse osas erinevad, ei peeta ka tavapärast punktiarvestust.

Seda, kas üks või teine etapp üldse toimub, peavad selle korraldajad ära otsustama kahekuulise varuga, et sportlased teaks, mille nimel nad treenivad. Võistluste formaadi, ettevaatusabinõud ja muud koroonapandeemiast tingitud reeglid on korraldajate enda välja mõelda.