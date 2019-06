AMETLIK | Venemaa jääb dopinguskandaali tõttu ka Doha MM-ilt eemale

IAAF saavutas otsuse Monacos toimunud nõukogu koosolekul. IAAF-i esimees Rune Andersen lisas, et hakati uurima võimalikke seoseid dopingukaristuse saanud treenerite ja vene sportlaste vahelt. Nimetas kirjutas Reuters, et kaks Venemaa kergejõustikutreenerit (Vladimir Moknev, Valeri Bolkov) ja arst Sergei Portugalov, kes said karistuse, on viimasel ajal teinud koostööd sportlastega.

"Hiljuti on tulnud vihjeid, et karistuse saanud inimesed on jätkanud koostööd Venemaa sportlastega," sõnas Andersen. "Kui see vastab tõele, siis tekib küsimus, kas Venemaa kergejõustikuliit suudab üldse keelustada dopingu kasutamist ning kas kõik nende sportlased on nõus dopinguvastase kultuuriga."

Venemaa sportlased said viimati oma lippu esindada 2015. aasta Pekingi kergejõustiku MM-il. Dopingupattude tõttu Venemaale määratud keeld hakkas kehtima 2015. aasta novembrist.

Venemaa sportlastel on siiski võimalus Doha MM-il osaleda. IAAF-i reeglid täitnud atleetidel on õigus võistelda neutraalse lipu all. Mullu Berliinis toimunud EM-il said sellise võimaluse 70 Venemaa sportlast.

Teatud teoreetiline võimalus Venemaal siiski on saada luba MM-il osalemiseks. Nimelt toimub 27. septembril järgmine IAAF-i nõukogu istung ehk päev enne MM-i algust.

Doha kergejõustiku MM toimub 28. septembrist 6. oktoobrini.