Ameeriklasest üllatusmehe kummardus Maicel Uibole: ta on mu iidol, temata poleks ma nii kaugele jõudnud

Scantling oli mitmevõistluse jaoks kadunud mees alates 2016. aasta suvest. 2017. aastal pööras tema karjäär hoopis Ameerika jalgpalli poole. Ta sõlmis lepingu NFL-i klubi Atlanta Falconsiga ja võttis 9 kilogrammi juurde. Eriti kuulsusrikkaks tema NFL-i karjäär aga ei kujunenud, kuid Ameerika jalgpalli superstaaridega jäi ta seotuks teisel moel. Olles õppinud finantsplaneerimist, sai temast paljude jalgpallurite finantsnõustaja.

"Nad on sportlikult võimekad ning peavad kogu aeg keskenduma ainult oma füüsilisele valmisolekule, kuid rahaga õigesti ümber käimine ei ole miski, mida paljud neist teha oskaks," ütles Scantling.

Finantsnõustamisest sai tema põhitöö ning ta sukeldus kodulinnas Jacksonville'is vaikselt tavaellu. Hinges aga kutsus teda tagasi kümnevõistelja poole.

"Mul oli mu töö, mu maja, mu koer ja mul läks Jacksonville'is väga hästi. Aga ühel päeval sain ma aru, et ma olen laua taga istumisest tüdinud. Ma tahtsin joosta, hüpata, teivast hüpata. Aga tagasituleku otsus oli raskem kui 2016. aasta lahkumine," sõnas ta.

Scantling võttis ühendust oma ülikooliaegse treeneri Petros Kyprianouga ja naases 2019. aastal Georgia osariiki Athensisse.

"Ma tahtsin näha, kuidas mu keha intensiivsele treeningule reageerib. Ma olen nüüd oma kehast rohkem teadlikum, kontrollides rohkem, mida see teeb. Ma olen tugevam ja targem, oskan selle eest hoolt kanda. Olen kõvasti parem sellest, kes ma olin 2016. aastal ning mul on tunne, et ma võin pääseda olümpiakoondisse. Kui sisehooaeg saabus, sisendasid mu tulemused mulle teadmist, et ma teen õiget asja," rääkis 2016. aastal USA olümpiatiimi katsevõistlustel neljandaks jäänud Scantling.

Jaanuaris oma esimesel sisevõistlusel püstitas ta seitsmevõistluse isikliku rekordi 6110 punkti, parandades seda paar nädalat hiljem 6209-ni - tulemus, millega ta võitis 8. veebruaril Annapolises USA sisemeistrivõistlused ja läks juhtima maailma hooaja edetabelit. 17. veebruaril tõukas ta troonilt venelane Artjom Makarenko (6320).

Ta ütleb, et poleks seda kõike suutnud ilma eestlastest treeningkaaslaste Maicel Uibo ja Karl-Robert Saluri ning 2019. aasta USA meistri Devon Williamsita. "Neli kutti on minu kõrval olnud algusest peale: Petros ja mu vennad Maicel, Karl-Robert Saluri ja Devon Williams. Ma ei jõua neid ära tänada. Mu karjäär poleks selline olnud ilma Maicelita. Ta on olnud minu iidol. Ning Petros on selle grupi isakuju - ta on alati su kõrval, olenemata kõigest," rääkis Scantling emotsionaalselt.