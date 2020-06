Ajutise võistluskeelu saanud 400 m jooksu maailmameister: ma ei ole petis

Bahreini veerandmailer võitis kõigi suureks üllatuseks 2019. aasta Doha maailmameistrivõistluste kuldmedali ajaga, millest kiiremini joosti viimati 1985. aastal. Tema aeg 48,14 tähistab kõigi aegade kolmandat tulemust. Oma isiklikku rekordit parandas ta peaaegu sekundiga.

Eesti kümnevõistleja Maicel Uibo abikaasa Shaunae Miller-Uibo ees võidutsenud Naseri ootab lõpliku süüdi mõistmise korral kaheaastane võistluskeeld.

ADAMS-i programmiga liitunud tippsportlased peavad ööpäevaringselt oma asukohast teada andma ning esitatud andmetest kinni pidama, et dopingukütid neid igal ajal külastada võiks. Kui testijad sind aga aasta jooksul kolmel korral kätte ei saa, oled sa sooritanud dopingurikkumise. Täpselt see Naseriga juhtuski.

"Ma pole kunagi petnud ega kavatse seda kunagi teha," rääkis Naser Instagram Live videos. "Mul jäi vaid kolm proovi andmata, mis on normaalne. Seda juhtub. See võib juhtuda igaühega. Ma ei taha, et inimesed sellest segadusse satuks, sest ma ei petaks kunagi."

"Sel aastal pole mind testitud. Me räägime testidest, mille ma pidin andma eelmisel aastal enne maailmameistrivõistlusi," jätkas ta.

"Loodetavasti saab see asi lahendatud, sest mulle ei meeldi üldse selline maine. Väga raske on sellist plekki oma nimel kanda."