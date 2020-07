10-aastane soomlasest odaviskaja püstitas võimsa omaealiste maailmarekordi

400 g oda visanud Murto võidutulemuseks jäi 50.99 meetrit. Senine rekord kuulus samuti soomlasele, kui 1991. aasta maailmameister Kimmo Kinnunen põrutas 42 aastat tagasi oda 49.84 meetri kaugusele.

"Eelmisest hooajast alates on tema tase hakanud tõusma. Treeningul on nähtud häid viskeid," rääkis noore odaviskaja isa Jari Murto Iltalehtile. Isa sõnul sai poeg maitse suhu nelja-aastaselt, kaks aastat hiljem sai ta endale esimese korraliku oda. "Siis asi plahvatas. Tema kirg on nii suur, et peame kohati odad ära peitma."

Murto lisas, et tema poja eeskujudeks on sakslased Johannes Vetter ja Thomas Röhler.