Viie sekundi tõttu rahalise boonuseta jäänud Fosti: tempomeister jõnksutas, vahepeal jooksis grupil eest ära

Jekaterina Patjuk ei hakka end enne starti normi peale mõtlemisega vaevama, sihikul on isiklik rekord 2:36.11. „Usun ja loodan, et kõik on hästi läinud. Planeeritud töö sai enam-vähem tehtud, tervis pidas vastu, väiksemaid asju oli, kuid need ei seganud väga treeningtegevust,” võttis ta kokku ettevalmistusperioodi. „Sean eesmärgiks uue isikliku rekordi, normi 2:29.30 ma jooksma ei lähe. Seoses koroonaga on toimub Valencia maraton sel aastal ainult eliitjooksjatele, osalejate arv on väga piiratud, väga hea, et sain koha.”

Oktoobris Poolas toimunud poolmaratoni MM-il sai Fosti 1:03.03-ga 59. ja Patjuk 1:13.08-ga 63. koha.