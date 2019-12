Vigastusest taastuv Magnus Kirt: olümpia on see, mis igal hommikul voodist püsti ajab

Mäletatavasti vigastas Kirt ennast Doha MM-i eelviimasel katsel, kui õlg tuli liigesest välja. 19. oktoobril käis tänavuse maailma hooaja edetabeli juht operatsioonil.

"Juba liigun ja saan teha trennimoodi asju. Loodan, et kõige hullem periood on läbi," rääkis Kirt. "Õnneks ei ole veel see aeg, kus peaks oda viskama. Pean tunnistama, et hetkel ma veel nii hea ei ole, et saaksin oda visata, aga õnneks periood ei ole ka veel selline."

Kirti opereerinud Soome arst Urho Väätäinen oletas, et täielikuks taastumiseks võib minna kuus kuni kaheksa kuud. "Eks neid arvamusi ja prognoose on erinevaid. See võib kujuneda nii pikaks, aga me ise loodame, et ei kujune," rääkis Kirt saates "Hommik Anuga". "Kui vaatame ajakava, kus praegu oleme, siis me loodame ka, et see ei kujune nii pikaks."

Küsimusele, kas Tokyo olümpiaks saab õlg korda, vastas Kirt: "Loodetavasti. See on meie eesmärk ja see meid igal hommikul voodist püsti ajab ja trenni minema sunnib."