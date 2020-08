VIDEOMEENUTUS | Täna 15 aastat tagasi viskas Värnik end maailmameistriks

Antslast pärit sportlane viskas toona oma esimesel katsel 79,06, kuid järgnevatel ta oma seisu ei parandanud. Medali saamiseks pidi Värnik saama kirja vähemalt 79,64 meetrit. Neljandal viskekatsel lendas ta oda lausa 87.17 meetrit ning kogu Eesti rahvas võis juubeldada, sest Värnik krooniti maailmameistriks.

“Arvasin, et see on medalit väärt vise, kuid 87 meetrit küll ei uskunud," tunnistas ta 15 aastat tagasi Eesti meediale.

Värnikust sai ühtlasi ka esimene eestlane, kes on kergejõustiku maailmameistrivõistlustel kuldmedali võitnud.