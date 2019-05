VIDEO | Magnus Kirt kerkis võimsa avakatsega maailma hooaja liidriks

Teisel katsel Kirt tulemust kirja ei saanud, kolmandal katsel viskas eestlane 85.06.

Kirt tõusis ühtlasi maailma hooaja edetabelijuhiks, kui senine liider oli sakslane Andreas Hofmanni 87.55-ga. Kirdi nimel olev Eesti rekord, mis pärineb eelmisest aastast, on 89.75.

Kirdi järel saavutas teise koha soomlane Oliver Helander 82.17-ga. Kolmandaks jäi hiinlane Zhao Qinggang (80.49).

"Tean ainult tema esimese katse tulemust," ütles Kirdi treener Indrek Tustit Roland Garros' tenniseväljakutel Delfile. "Hooaja avakatseks normaalne. Ma olen temaga sel aastal olnud koos kolmes laagris ja teda nii palju jälginud, et eks ma umbes sellist tulemust ka ootasin. Minu jaoks see ei olnud üllatus. Oodatud tulemus. Kui see on tippvorm, siis on halvasti. Ma tahaks öelda, et see on hooaja alguse vorm. Sellest võib minna nii paremaks kui ka kehvemaks. Terve peab püsima."

Korraldajad premeerisid Kirti ühtlasi 5000 euro suuruse auhinnatšekiga.

Video viskest: