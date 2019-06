VIDEO | Kristo Galeta tõukas Eesti kõigi aegade kolmanda tulemuse: neljas katse lendas isegi Eesti rekordi juurde

Eesti kõigi aegade edetabelis tõusis Galeta selle tulemusega Raigo Toompuust mööda kolmandale kohale. Temast enam on tõuganud Eesti rekordimees Heino Sild (20.53) ja Taavi Peetre (20.33).

Galeta, kelle senine tippmark oli 20.13, ütles Delfile ja Eesti Päevalehele, et mõneti üllatuslikult sündis tema tänane parim tulemus kohe avavoorus. "Läksin esimest katset rahulikult ja kontrollitult tegema ning kohe tuli selline tulemus. Ise ei oodanudki."

"Tegelikult oli neljas katse veelgi parem ja lendas sinna Eesti rekordi juurde, kuid kahjuks astusin külje pealt välja," sõnas Galeta. "Jäin oma seeriaga väga rahule. Kaks katset olid napilt 20 meetri alla - 19.92 ja 19.82."

Galeta tänavuse hooaja suur eesmärk on Doha MMi osavõtunormi 20.70 täitmine. "Juba täna olin sellele väga lähedal. Sinna samasse auku see neljas katse kukkus, aga ei jäänud seekord püsima. Juba homme on uus võimalus," lisas Galeta, kes teeb kolmapäeval Malmös teisegi võistluse. Pärast seda jääb kuulitõukaja Rootsi treeninglaagrisse.