VIDEO | Jonathan Rosenbrier purustas Pärnumaa Võidupüha maratoni rajarekordi

Eesti Sõjameeste Pärnumaa ühenduse poolt välja pandud unikaalse rändkarika sai aastaks enda valdusesse juba kolmandat aastat Jonathan Rosenbrier Suurbritanniast, kes seljatas senise rajarekordi minutiga (2:36.06). Teisena resultaadiga 2:52.20 lõpetas Marek Võsu spordiklubist Prorunner. Kolmandaks platseerus 2:56.35ga Margus Luhtoja. Naiste arvestuses võidutses üldkokkuvõttes kümnendana lõpetanud pärnulanna Klarika Kuusk Treeningpartner Diadorast (3:15.33). Teisena ajaga 3:19.32 ületas finišijoone mullune võitja Kaidi Keir Kukk (LifeThroughTrails) ning kolmas oli Tallinn Road Runners esindaja Jelena Melnikova resultaadiga 3:33.15.

„Kõikidel kordadel kui Pärnus olen jooksnud, on puhunud tugev vastutuul. Võitlesin ligi 40 kilomeetrit üksinda ja andsin endast kõik,“ rääkis Jonathan Rosenbrier.

Naiste võitja Klarika Kuusk pidas Pärnumaa maratoni raskeks. „Alati kui siin jooksen, tunnen suuremat kurnatust ning jalad lähevad kiiremini krampi. Võib-olla peaksin rohkem treenima. Kui esikoha saad, pole vahet mis aeg on, sest see on esikoht. Tuul oli vastu ja metsas oli eriti raske,“ hindas kolmandat korda võitnud Kuusk.