VIDEO | Esimene ilus tulemus U23 EM-ilt: Hans-Christian Hausenberg hüppas kaugust ligi kaheksa meetrit!

20-aastase Hausenbergi 7.98 sündis teises voorus. Tema ametlik rekord pärineb kuu aja tagant, juunis sai ta Lätis kirja 7.77.

Kvalifikatsioonis ei suutnud Hausenbergi tulemust keegi üle hüpata. Teisena pääses finaali valgevenelane Vladislav Bulahhov (7.88), kolmas oli poolakas Mateusz Rozanski (7.84). Ka nende hüpete ajal oli taganttuul lubatust suurem.

"Esimene katse oli sisuliselt proovikatse, sest enne kvalifikatsiooni algust pidime 20 minutit ootama. Tundsin, et teisel katsel on mul vaja kindla peale ära teha. Vaatasin, et hakkan üle astuma, aga võtsin sammu tagasi ja sain pakule pihta. Maandumine oli veidi kehva, aga kokkuvõttes tuleb rahul olla. Tuul oli hea ja ilm oli oodatust parem," ütles Hausenberg Eesti kergejõustikuliidu videointervjuus.

Kaugushüppe finaal algab reedel 18.30.

"Kui varem oli mul tiitlivõistluste värin sees, siis nüüd on see rahu. Ei närveeri, teen oma ära. Vaatan, mis välja tuleb," lausus Hausenberg.

Hausenbergi katse:

Videointervjuu: