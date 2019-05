Vastiku tuulega võidelnud Liina Laasma ületas 60 meetri joone

Olud olid odaviske jaoks väga ebasoodsad – ilm oli külm ja atleete „tervitas” staadionil väga tugev vastutuul. Varem kolm korda üle 57 meetri visanud Laasma sai viimasel katsel kirja tulemuse 60.31, mis tõi naise näole väikse rahulolu. „Ei ütleks, et see oli kirss tordil, kuid normaalne,” sõnas Laasma, kelle sõnul oli ilm tõesti ebameeldiv. „Vahepeal lõi see tuul hoojooksu rütmi sassi, aga odavise on väga rütmiline ala.”

Järgmisena astub Heiko Väädi ja Sven Andresoo õpilane üles reedel Tartus Gustav Sule mälestusvõistlusel. Kui tingimused on soodsamad, on ohus Laasma nimel olev Eesti rekord 63.65. Doha MM-i normiks on 61.50.

Teiseks tuli 53.19-ga Laasma treeningukaaslane Mirell Luik.