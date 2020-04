Just seda küsis 61-aastaselt kahekordselt kümnevõistluse olümpiavõitjalt hiljuti Briti väljaanne The Guardian. Ja täpsemalt: miks pole ta kunagi treeninud ühtegi kaasmaalast? Eesti Päevaleht võttis seepeale pihtide vahele 20 aastat tagasi Sydneys olümpiavõitjaks kroonitud Erki Noole ja uuris omakorda, kuidas kaks kõva kivi suutsid ikkagi nii head jahu teha.

See lugu kinnitab väidet, et tippsportlased on tõesti tihtilugu väga keerulised isiksused ja nende egod on hiigelsuured. Empaatilistel paipoistel, keda peetakse tavaelus headeks ja toredateks inimesteks, on märksa keerulisem päris tippu jõuda. Muidugi on erandeid. See lugu räägib ka maksimalismist. Kui tahad püüda kuud ja tähti, siis sa ei tingi pakkujaga hinna üle, vaid teed, mis sulle öeldakse.