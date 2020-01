Vaporfly imetossud tekitasid Eestis probleemi: sportlastel keelati nendega startida

Meeste 3000 m jooksu starti ei lubatud karikavõistlustel Nike Vaporfly jalatsitega Dmitri Aristovit ega Mark Abnerit, mistõttu nad pidid võistluseks teised jalatsid jalga tõmbama, kirjutab jooksja.ee.

“Need olid keelatud, aga miks, ei tea,” imestas Aristov.

Võistlustel kantavatele jooksujalatsitele kehtivad nõuded on toodud Maailma Kergejõustikuliidu (WA) tehniliste määruste punktis 5.2. (Võistlusmääruste eelmises redaktsioonis Määruse 143). Selle määruse kohaselt ei tohi jalatsite konstruktsioon nende kandjale mingeid lisaeeliseid pakkuda. “Kui uute jalatsimarkide ilmumisel tekib põhjendatud kahtlus, et need võivad lisaeelisesid anda, on WA-l õigus algatada uurimine ja kahtluste tõeseks osutumisel vastava jalatsimargi võistlustel kasutamine keelata. Nike Vaporfly puhul säärane kahtlus tekkis ja WA uurimine praegu käib. Otsust on oodata lähiajal,” ütles ajakirja Jooksja Jooksuportaalile Eesti kergejõustikuliidu tehnilise komisjoni esimees Peeter Randaru.

