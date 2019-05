Vantaas võistlev Magnus Kirt kiitis soomlasi: parim publik, mida olen kuskil näinud

"Tegin hüpates alaseljale kergelt viga. Pärast seda viskasin enne Shanghai võistlust täie hoo pealt ka oda, kuid kuna selg polnud 100% korras ja Shanghaisse on pikk lend, arvasin, et oleks mõistlik see võistlus vahele jätta ja alustada hooaega Vantaas," selgitas Kirt Soome ajalehele Iltalehti, miks tema hooaja avastart edasi lükkus.

Eelmisel aastal võitis Kirt Soomes kõik neli võistlust, kus ta osales. Eestlane tunnistas, et talle väga meeldib põhjanaabrite juures võistelda.

"Ma naudin nende võistluste atmosfääri. Võit on alati oluline, kuid Soomes on parim publik, mida olen kuskil näinud. Ma ei ole mujal näinud pealtvaatajaid, kes oleks odaviskest nii põnevil ja teadlikud," kiitis eestlane Soome publikut.

Kui Kirt ületab Vantaas maailma tänavuse hooaja tippmargi, mis kuulub 87.55-ga Andreas Hoffmanni nimele, saab ta korraldajatelt lisaks 5000 euro suuruse preemia.

Kirdi tugevamad konkurendid on soomlane Oliver Helander (isiklik tippmark 88.02), Trinidadi ja Tobago odaviskaja Keshorn Walcott (90.16) ja hiinlane Zhao Qinggang (89.15). Kirdi tippmark on Eesti rekordit tähistav 89.75.