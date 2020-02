Väikese konksuga reegel ja vinge koduse kümnevõistluse idee

Suvel toimub kaks tiitlivõistlust, peale Tokyo olümpia selgitatakse augusti lõpus välja Euroopa meistrid. Kui olümpianorm on kruvitud lakke (8350), siis EM-i lävepakk on palju madalam – 7850 punkti. Mullu sai sellest jagu koguni kuus eestlast ja võimeid on veel vähemalt kolmel. Koondisse mahub aga kolm. Millega motiveerida teisi? Kuidas nende võistlusnälga rahuldada? Teatavasti jäi mitmevõistlejate menüü niigi ühe jõuproovi võrra vaesemaks, mullu toimusid mitmevõistluse võistkondlikud meistrivõistlused viimast korda.

„See küsimus on igal koosolekul laual: kuidas rikastada võimalike koondisekandidaatide võistluskava,” tunnistas alaliidu president Erich Teigamägi. Just seetõttu otsustati EM-koondise komplekteerimise süsteem teha nii, et uks jääks irvakile kõigile 8000-punkti-meestele. Ja pole välistatud, et juba lähitulevikus hakatakse Eestis korraldama tippkümnevõistlust.