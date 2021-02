Vähiravifond "Kingitud Elu" kutsub üles toetama raske haigusega võitlevat spordiedendajat Rein Leppikut

"Jaanuari lõpus jätkasime isa ja vanaisa, tuntud Valgamaa spordiedendaja Rein Leppiku (66) ravi toetamist. Rein, kes rääkis oma võitlusest ka aastalõpu saates "Jõulutunnel", saab fondi annetajate toel uue ravimi, mille hind on üpris kolossaalne - 39 000 eurot.

"Lootus lisaajale (elupäevi, nädalaid, kuid) on mulle ja minu lähedastele väga, väga tähtis ja annab täiendaval jõudu jätkata võitlust!" kirjutas Rein.

Oleme Reinu jaoks olemas nii kaua, kui tarvis. Aga kutsume ka kõiki Eesti inimesi ja eriti meie spordiringkondi üles Reinu ravi toetama sihtotstarbelise annetusega," seisab üleskutses.

Annetused on oodatud märksõnaga "Reinu raviks".

SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu

Swedbank: EE212200221059073061

SEB: EE211010220228917224

LHV: EE137700771001442514

Luminor: EE591700017003638161

Coop Pank: EE704204278609604509

Leppik pälvis 2017. aastal Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapitali aastapreemia.

Ta on Eesti spordi biograafilise leksikoni andmetel olnud 1987–91 Valga KEK-i ja 1991–95 Tõrva linna haridusameti spordimetoodik ning 1995–2008 Valga maavalitsuses spordi peaspetsialist. Aastast on Leppik 2005 EOK esindajate kogu liige ja aastast 2015 Eestimaa Spordiliidu Jõud juhatuse liige. Leppik on töötanud aastast 2008 Valgamaa Spordiliidu tegevjuhina.