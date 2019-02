Vabariigi auks joostud kontorimaratonil võidutsesid kogenud maratoonarid

Eestis ja teadaolevalt ka maailmas ainulaadsel sisemaratonil tuli 32 startinud võistlejal, kelle hulgas ka lätlane ja iisraellane, joosta ettevõtte kontorisse maha märgitud rajal 101 ringi Eesti auks. 42,2 kilomeetrise distantsi kohta läbisid maratoonarid enneolematud 505 korrust ehk kaks kilomeetrit tõusu trepiastmetel, mida kogunes rajal ühtekokku 21 210.

18 jooksjat läbisid distantsi täispikkuses ja 11 lõpetasid katsumuse poolmaratoni distantsi läbimisega. Meeste arvestuses saavutas parima tulemuse Gunnar Kingo ajaga 4:43:13,7. Naistest jooksis ainsana täispika maratoni Ulvi Lond ajaga 6:48:50,9, parandades oma tulemust võrreldes mullusega 18 minuti võrra. Playtechi kontorimaratoni kõik tulemused on nähtavad siit.

Esimest korda kontorimaratonist osa võtnud Kingo ei uskunud starti minnes, et ta tiitlit kaitsma tulnud Hannes Veidet võidab, sest spetsiaalselt võistluseks ta ei valmistunud ja maratonile eelnes vaid paar nädalat treeninguid. „Teised ultramehed läksid nii kiirelt eest ära, et kõrvetasid end lihtsalt ära. Minu edu võti oli stabiilne minek – läksin omas tempos ja koguaeg nii, et raskeks ei läheks,“ ütles Kingo vahetult pärast finišit.

„Kõige rohkem kartsin, et kui kuskil komistan ja natuke vale samm on, siis võib krampi lüüa,“ tunnistas võitja. „Rada ise ei olnud raske. Staadionil ma ei oleks nõus seda distantsi jooksma, aga see rada oli huvitav, tüütuks ei läinud.“