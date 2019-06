VAATA PÜHAPÄEVAL OTSE! Eesti koondis võistleb Euroopa mängudel dünaamilisel uudsel kergejõustikualal, stardis ka Marek Niit

Ühes matšis võisteldakse kahe tunni jooksul üheksal alal.

Võistluse esimeses faasis on neli alagruppi, neist igas kuus riiki. Eesti kuulub 2. alagruppi koos Prantsusmaa, Itaalia, Venemaa, Rumeenia ja Sloveeniaga. Alagrupivõistlus peetakse 23. juunil, Eesti alagrupi matš peetakse kell 14.20-16.20.

Iga alagrupi parim koondis pluss kaks paremat teise koha saanud võistkonda pääsevad otse 26. juunil toimuvasse poolfinaali. Ülejäänud kuus koondist saavad 25. juunil võistelda veerandfinaalis, kus on kolm gruppi ja iga grupi kaks esimest saavad samuti poolfinaali. 26. juunil toimuvate poolfinaalide kolm esimest pääsevad 28. juunil toimuvasse finaali. Punkte saab igas matšis maksimaalselt 12 (võitja), iga järgmine koht teenib kaks punkti vähem.

Eesti kergejõustikukoondise juht Kristel Berednsen loodab Minskis pakkuda huvitavat võistlust ja korralikku tulemust. "Koondise lähetajaks on Eesti Olümpiakomitee ja koondis tuli komplekteerida selle alusel, kes juba talvel andsid nõusoleku osalemiseks ning täitsid vastava ankeedi. Kõik, kes tol hetkel olid valmis Eestit esindama, on ka hetkel rivis ja heas vormis ning läheme korralikku tulemust püüdma," sõnas Berendsen. "Konkurentide kohta on raske midgi öelda, kuuldavasti tulevad mõned riigid välja noortekoondistega, teised aga oma parimas koosseisus. Meie oleme ühes alagrupis suurte riikidega, seega eeldan korralikku taset. Eesmärgiks on kindlasti poolfinaali jõudmine. Usun, et see on sportlastele ja ka pealtvaatajatele väga huvitav võistlus, lisaks saavad sportlased vajaliku suurvõistluse kogemuse, mis tulevikus kasuks tuleb. Samuti saab Minskis täita tiitlivõistluste normatiive," lisas Berendsen.

DNA alad:

Mehed: 100 m, 110 mtj, kõrgushüpe