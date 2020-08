VAATA OTSE | Eesti kergejõustiklased lähevad Balti võistkondlikele meistrivõistlustele tiitlit kaitsma

Eesti eest on väljas mitmed meie tipud – Tähti Alver, Ksenija Balta, Anna Maria Orel, Martin Kupper, Henri Sai, Marek Niit, Jander Heil, Kreete Verlin, Tiidrek Nurme, Jekaterina Mirotvortseva, Eerik Haamer jt. Võistlustulle läheb 70-liikmeline Eesti koondis.

Heite-, tõuke- ja viskealad

Meeste kettaheites on meie esinumbriks Martin Kupper, kes asub möödunud aasta Balti meistritiitlit kaitsma. Teise numbrina on võistlustulle minemas Priidu Niit. Naiste kilogrammist ketast asuvad heitma Kätlin Tõllasson ja Hanna-Maria Kupper.

Kuulitõukes läheb head tulemust jahtima Jander Heil, kes möödunud nädalavahetusel Eesti meistrivõistlustel viis isikliku rekordi 19.70 peale. Kuulitõukes esindavad Eestit veel Karl Koha, Valeria Radajeva ja Monica Vainola.

Naiste vasaraheites on kohal Eesti rekordinaine Anna Maria Orel ja Annika Emily Kelly, meeste arvestuses lähevad kõrgeid punkte koondisele tooma Adam Kelly ja Toomas Tankler.

Odaviskes asuvad Eesti koondist esindama Gerli Israel, Mirell Luik, Ranno Koorep ja Ergo Tamm.

Jooksualad

Eesti meistrivõistlustel kuldse duubli teinud Henri Sai paneb koos Tanel Visnapuga joonele 100 m jooksus, naiste poolelt on pakkudel Eesti kiireim naine Ksenija Balta ja Ann Marii Kivikas, viimane neist on ka stardis 200 m jooksus koos Kristin Sauaga. Eesti rekordimees Marek Niit koos Ken-Mark Minkovskiga on meeste 200 m jooksus Eesti koondist esindamas.

400 m jooksus tulevad Balti meistrimedalite eest heitlema Marielle Kleemeier, Annika Sakkarias, Sten Ander Sepp ja Kristjan Rosneberg. Tõketega 400 m distantsil on naistest esindatud sama duo, kes pakkusid ühe vaatemängulisema esituse möödunud nädalavahetusel Eesti meistrivõistlustel. Meestest on staadioniringil kümme tõket jooksma asumas Jaak-Heinrich Jagor ja Karl-Oskar Pajus.

Meeste ja naiste tõkkejooksus panevad koondise dressi selga Kreete Verlin, Kristella Jurkatamm, Johannes Treiel ja Keiso Pedriks.

Eesti meistrivõistlustel kuldse duubli teinud Kelly Nevolihhin, teeb kaasa mõlemal keskmaa distantsil. 800 m hõbeda võitnud Helin Meier ja 1500m teine olnud Katrin Zaitseva lähevad peale teise numbrina. Meeste 1500 m jooksus on esindatud Olavi Allase ja Mark Abner ning kahte staadioniringi on väisama minemas Rasmus Kisel ja Karl-Sander Kljuzin.