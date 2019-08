Üllatus-üllatus! Enim teeniv kergejõustiklane pole mees, pole kiireim ega isegi oma ala parim

Kergejõustiku maailma edetabelis, kuhu koondatakse eri alade sportlased, on meeste hulgas 1365 punktiga 36. kohal meie kange odaviskaja Magnus Kirt. Naiste reitingu järgi on täpselt samal real 1352 punkti skoorinud 19-aastane Sydney McLaughlin. Mullu sõlmis USA-d esindav McLaughlin jalatsitootja New Balance’iga lepingu, mis eri hinnangute kohaselt toob talle aastas sisse 1,5–2 miljonit USA dollarit pluss kõikvõimalikud boonused. Kahjuks ei näe Kirt sellist raha uneski, suurt midagi pole vastu panna isegi maailma tippsprinteritel.

Kes ta siis on? Panite tähele, et hiljuti purustati USA meistrivõistlustel naiste 400 meetri tõkkejooksus maailmarekord? Dalilah Muhammad sai ajaks 52,20, kärpides venelannale Julia Petšonkinale kuulunud margist 14 sajandikku. Paljud portaalid ei vaevunud märkima, et McLaughlin tuli samas jooksus 52,88-ga teiseks. Tubli, aga ajalugu tegi ikkagi teine naine.

Ja ometi teenib McLaughlin kergejõustiklastest kõige rohkem. Umbes sama palju kui Ameerika sprindiässad Christian Coleman, Justin Gatlin ja Noah Lyles kolme peale kokku.