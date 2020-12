ÜLEVAADE | Kes pääsevad olümpiale? Šansid on 30 kergejõustiklasel, Kanter püsib üllatuslikult joone peal, Fosti ründab normi juba homme

Arutlesime sel teemal Eesti kergejõustikuliidu presidendi Erich Teigamäega, kes usub, et olümpiapileti lunastab lõpuks vähemalt kümmekond Maarjamaa atleeti. Ühtlasi avaldas ta, et tänavune sisehooaeg on äärmiselt ettearvamatu. Nanjingis peaks 19.–21. märtsil toimuma sise-MM, hiinlased soovivad, et osalejad tuleksid kaks nädalat varem karantiini. See justkui välistaks paljudel aladel 4.–7. märtsile kavandatud sise-EM-il osalemise. Samuti on võimalik, et MM jäetakse sootuks ära.