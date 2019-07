Uibo võistkondlikust EM-tiitlist: keegi ei saa meilt revanši enam võtta

Kuigi Eesti oli suursoosik, siis Grit Šadeiko vigastus ja katkestamine muutis asja põnevaks kuni 1500 meetri jooksuni. Eesti võistkond (3 kümnevõistlejat ja 3 seitsmevõistlejat) said lõpuks kokku 39 959 punkti, jooksus meie meestest maha jäänud valgevenelaste saldoks oli 39 560, kolmanda koha sai Suurbritannia 39 433 silmaga.

Maicel Uibo kogus 8181 punkti ja pidi individuaalselt tunnistama temast viimase alaga möödunud Vitali Žuki paremust. Valgevene esinumber sai kümne alaga kokku 8237 punkti. Kolmas oli 8073 silmaga hispaanlane Jorge Urena.

Uibo tundis eelkõige rõõmu võistkondlikust kordaminekust: „Isiklikus plaanis ei tahakski täna pikalt jahuda, tuleb rõõmu tunda võistkonna võidust. Seda võistlust peeti siin viimast korda, oleme viimased võitjad, seda võitu meilt keegi ära võtta ei saa, keegi ei saa meilt revanši ka võtta. Kui sellel jõuproovil oleks auhinnaks rändkarikas, siis jääks see Eestisse!”

Isikliku rekordi 8033 punktini kergitanud Rosenberg lisas: „Mul on väga hea meel, võistlus oli pingeline, päris kõva närv oli kuni lõpuni sees ja emotsioonid on väga lahedad. Mul olid vahepeal päris keerulised aastad, käsi oli ikka päris kehvake ja raske oli jätkamiseks motivatsiooni leida. Nüüd on mul väga hea meel, et ma alla ei andnud."

Eesti koondislaste tulemused:

Kümnevõistlus

Maicel Uibo 8181

Kristjan Rosenberg 8033

Janek Õiglane 7996

Risto Lillemets 7382

Seitsmevõistlus

Mari Klaup-McColl 5477

Hanna-Mai Vaikla 5168

Kristella Jurkatamm 5104

Grit Šadeiko DNF