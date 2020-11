TV 10 Olümpiastarti kutsub - tule oma koolitiimiga võistlema!

50. hooaja vanusegrupid:

vanem vanuseklass (PV ja TV) 2007/2008 sündinud poisid ja tüdrukud

noorem vanuseklass (PN ja TN) 2009 ja hiljem sündinud poisid ja tüdrukud

Võistkondlik arvestus toimub kahes grupis:

I grupp: koolid, kus põhiastmes õpib 251 või enam õpilast

II grupp: koolid, kus põhiastmes õpib 250 või vähem õpilast ja selles grupis võivad koolid moodustada ka ühendvõistkondi

Võistkonda võib kuuluda igas vanuseklassis igal alal maksimaalselt kaks võistlejat. Koolide paremusjärjestus selgub nelja vabariikliku etapi ja mitmevõistluse kokkuvõttes.

50. hooaja vabariiklikud etapid:

5. detsember Võru Spordikeskus (peaalaks on 60 meetri jooks)

24. jaanuar Tallinn Lasnamäe Kergejõustikuhall

27. märts Tartu Ülikooli Spordihoone

30. mai Tartu Tamme staadion

14.-16. juuni Kuressaare (mitmevõistluse finaal)

Näiteks Gerd Kanter võistles sarjas, osaledes Vana-Vigala Põhikooli, Maicel Uibo Põlva Kooli, Magnus Kirt Tõrva Gümnaasiumi, Ksenija Balta Nissi Põhikooli, Janek Õiglane ja Tanel Kangert Vändra Gümnaasiumi, Marek Niit ja Keith Pupart Kuressaare Gümnaasiumi, Mari Klaup ja Martin Järveoja Elva Gümnaasiumi, Kaarel Nurmsalu Tamsalu Gümnaasiumi, Liis Kullerkann Keila Gümnaasiumi, Ralf Tribuntsov Rakvere Reaalgümnaasiumi eest.

"Sellised võistkondlikud asjad, kus on vaja üksteisega arvestada ja tiimitööd arendada, need sobivad noortele ja mulle tundub, et see aitab ka õppetööle kaasa, sest ühiskond on ikka kooselu teistega, arvestamine ja iseenda rolli mõistmine meeskonnas," usub tiitlit kaitsma asuva Tartu Tamme Kooli direktor Vallo Reimaa.

Koolivõistkonna osalemissoovist tuleb teavitada Kergejõustikuliitu hiljemalt 20. novembriks (reg@ekjl.ee) ja koolitiim registreerida SIIN.

TV 10 Olümpiastarti on 1971. aastast Eesti Rahvusringhäälingu ja Eesti Kergejõustikuliidu koostöös toimuv noortesari, millest on sirgunud 26 olümpiamängudele jõudnud kergejõustiklast ja kogemusi saanud paljude teiste alade koondislased. Sari katab kogu Eesti sest hooaja jooksul toimub üle poolesaja eelvõistluse maakondades ja viis vabariiklikku mõõduvõttu. Paremus selgub nii võistkondlikus kui individuaalarvestuses.