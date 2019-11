TV 10 Olümpiastarti 49. hooaja avaetapp toimub Võrus, mitmevõistluse finaaletapp peetakse Kuressaares

Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi ja Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa tunnustasid 49 aastat kestnud võistlussarja.

"TV 10 Olümpiastarti on justkui püramiidi tugi mitte ainult Eesti kergejõustikule, aga ka teistele aladele. Paljud tipud on just selles sarjas teinud oma esimesed sammud spordis. Kui üks sari on ETV ekraanil 49 hooaega vastu pidanud, siis on ta järelikult väärt sari. Ma ei kujuta ettegi, kui seda poleks ja mul on väga hea meel, et see jätkub, loodetavasti ka järgmised 49 aastat," rääkis Erich Teigamägi. "Olümpia-aasta valguses loodan ma, et Tokyosse jõuab vähemalt kümme kergejõustiklast, üle selle oleks juba väga hea tulemus," lisas alaliidu president.

Urmas Sõõrumaa lisas: "Mul on hea meel tervitada kõiki TV 10 Olümpiastarti uue hooaja puhul. EOK üks eesmärke on olümpismi propageerimine ja see sari on üks paremaid kohti selleks. EOK eestvedamisel on Kuressaares toimuval finaaletapil kavas taas korraldada ka olümpiapäev, kuhu kutsume tippe erinevatelt aladelt. Tokyo olümpiale mõeldes, siis loodetavasti jõuab sinna 40-45 Eesti sportlast."