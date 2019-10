Tustit Magnus Kirdi operatsioonist: see on kindlasti parim variant

Kirdi füsioterapeut ja treener Indrek Tustit loodab, et olümpiale mõeldes operatsioon esialgseid plaane ei muuda, kirjutab ERR Sport.

"Meie esmane plaan, mis me Magnusega Dohas rääkisime, loodetavasti ei muutu. Taastusravi osas olen ühendust võtnud suurima või parima spetsialistiga, keda mina isiklikult tean ja tunnen. Tema on meid juba asunud oma nõuannetega aitama põhimõtteliselt esimest päevast alates, mil Magnus Eestisse jõudis," rääkis Tustit.

"Ma arvan, et sellel juhtumi puhul, mis Magnuse puhul on, on see (operatsioon – toim.) kindlasti parim variant. Ma ei ütleks, et selle puhul taastusravi ilma operatsioonita olnuks lihtsam või parem. Pigem see operatsioon tagab sellele õlale suurema stabiilsuse ja kindluse, et oleme tagasi selles seisus, kus me olime, või paremad."

Kui kaua võiks operatsioonist taastumine aega võtta, Tustit prognoosida ei taha: "Meil on mingi oma ettekujutus – mingid kuud ja päevad, millal võib mingeid asju tegema hakata, aga neid ma ei hakka kindlasti ütlema."