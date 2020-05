Türi kogukond palub abi Keeniasse lõksu jäänud Eesti jooksja koju toomisega

"Kallis kogukond ja head spordisõbrad üle Eesti. Türilt pärit jooksumees Olavi Allase on vaja aidata kodumaale tagasi. Keenias jooksulaagris treeninguid teinud sportlane jäi seal nn koroonalõksu. Kohapealne tugi välismaalastele ei ole aidanud seni Keeniast liikuma saada," seisab sotsiaalmeedia postituses.

"Lennupiletite hinnad on tõusnud kõrgustesse ja olukord paneb Olavi pere suure surve alla. Nüüd on võimalus Inglismaa kaudu hakata kodu poole liikuma. Selleks vajab pere aga lisatuge. Ema Eve Laur korraldab logistikat ja broneerib pileteid. Kel on võimalus peret aidata Olavi kojutoomisel, saate teha ülekande EE212200001104682860 EVE LAUR. Aitame kaasa, siis saame oma kandi mehele ka Paide-Türi rahvajooksul jälle kaasa elada. Kel võimalik toetada või seda postitust jagada, oleme ette tänulikud."

