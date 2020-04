"Tundsin kohe, et lendab kaugele!" 14 aastat tagasi: Tammert heitis supertulemuse ja võttis viimast korda Eesti rekordi Kanterilt endale

“Jätkasin Dallases tugevaid treeninguid, teravust pole kehasse ajanud,” lausus Tammert. “Tehniliselt oli sooritus hea. Raske on hinnata, kui kaugele lennanuks ketas tuule abita.”

Tammert jääb aprillikuuks harjutama Dallasesse Dave Wollmanni juhendamisel. Ta ütles, et soojad ilmad tulevad temasugusele “vanale mehele” kasuks.

“Tegelikult olen parimas heitjaeas,” ütles ta. “Tähtis on hoida töömeeleolu ja ennast motiveerida. Tugev vundament on all, taset pole keeruline säilitada.”

Pojale nõu andev Aleksander Tammert seenior ütles, et teatas pühapäeva hommikul Eesti rekordist siiani maailma edetabelit juhtinud leedulasele Aleknale. Olümpiavõitja ja maailmameister kostis: “Mul on hea meel, et teie mees nii kaugele heitis.”

Tammert seeniori sõnul oskab poeg tippheitjatest kõige paremini tuult ära kasutada. “Ta nägi kodunt ära sõites hea välja,” ütles isa. “Ta on püsinud tervena ja tunneb end peremehena – ta kolib varsti uude korterisse. Aga oma riigi kettaheite peremeheks tuleb tal veel saada. Kanter tahab kindlasti heita kaugemale.”

Kuu aja pärast kavatseb Tammert võistelda Kataris.