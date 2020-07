Tšernjavski püsib Rakveres 8000 punkti graafikus, Lillemets sai teivashüppes nulli

Teine päev algas 110 meetri tõkkejooksuga, kus Tšernjavski sai kirja aja 14,69 ja 887 punkti ning Lillemets 14,62 ja 896 punkti. See tähendab, et kuue ala järel oli Tšernjavskil 5028 punkti, millega edestas isikliku rekordi graafikut 195 punktiga ning Lillemetsal 4930, millega edestas isikliku rekordi graafikut 90 punktiga, vahendas ERR.

Kettaheites sai Tšernjavski kirja 46.16 ja Lillemets 44.91 meetrit. Tšernjavski on püüdmas isegi 8100 silma, sest enne kolme viimast ala on tal kogutud 5819 punkti ja ta edestab sellega isikliku rekordi graafikut 220 punktiga. Lillemetsal on 5695 punkti, millega ta edestab isikliku rekordi graafikut 160 punktiga.

Täiendatud kell 16.43:

Teivashüppes Risto Lillemets tulemust kirja ei saanud ning punktilisa ei teeninud. Taavi Tšernjavski ületas aga enda parimal katsel kõrguse 4.80, andes rekordseeriaga võrreldes ära 16 punkti. Sellegipoolest edestab Tšernjavski oma isikliku rekordi graafikut 204 silmaga ja liigub enam kui 8050 punkti kursil.

Tšernjavski isiklik rekord on 7873 ja Lillemetsal 7853 punkti.