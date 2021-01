Treeneri lubavad sõnumid USA-st: Erm areneb, Tilga üllatab, Õiglane pakatab jõust, Uibo põrutab autopiloodil

Temperament, kultuuriruum ja tavad on erinevad. Mäletame, kuidas suusatreener Mati Alaver tavatses Andrus Veerpalu tipppäevil enne tiitlivõistlust mokaotsast öelda, et seisund pole paha. See tähendas, et sihitakse kulda. Kõigi võimaluste maal Ameerikas rõhutakse pigem avatusele ja optimismile, suuri eesmärke tagasihoidlikkusest varjama ei hakata. Georgia ülikooli kergejõustikutiimi küprioodist peatreener Petros Kyprianou saatis intervjuus Eesti Päevalehele välja üheselt mõistetava sõnumi: Maarjamaa kümnevõistluse fänne ootab ees väga äge aasta!