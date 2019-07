1973. aastast toimunud mitmevõistluse Euroopa karikavõistlused peeti tunamullu Tallinnas esimest korda Euroopa võistkondlike meistrivõistluste nimetuse all. Tiitli pälvis Ukraina, Eesti tuli teiseks. Paraku on nüüd otsustatud see jõuproov hingusele saata.

„Me läheme võistlema favoriitidena,” tõdes kümnevõistleja Janek Õiglane. Tema treener Andrei Nazarov lisas otsekoheselt: „Meile ei paku konkurentsi keegi, Eesti mitmevõistlus ongi kõige parem, meeste osas kindlasti. Aga võitmiseks tuleb oma ära teha, ka USA korvpalli Dream Team pidi teiste alistamiseks pallid sisse viskama.”