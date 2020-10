Tiidrek Nurme loodab MM-il joosta Eesti rekordi

Lõplike arvude põhjal on Gdynias toimuvatele maanteejooksu maailmameistrivõistlustele, mis on ainus kergejõustiku tiitlivõistlus 2020. kalendriaastal, registreeritud 157 meest ja 126 naist 62 riigist. Nende hulgas kolm Maarjamaa staierit.

Gdynia poolmaratoni MM on esimene kergejõustiku tiitlivõistlus alates COVID-19 pandeemia algusest, seetõttu hindab Nurme seda võimalust väga kõrgelt: “See sündmus ei puuduta mitte ainult jooksumaailma, vaid rahvusvahelisi spordivõistlusi üleüldse.” Nurme on seadnud selle oma võistluskalendris olulisele kohale. “Olen selleks paar kuud valmistunud ning tänaseks küllaltki heas füüsilises seisundis, et üks hea etteaste teha,” lisas maratoonar.

Eesti rekordi 10 km maanteejooksus kuu aega tagasi jooksnud Nurme peamiseks eesmärgiks on targalt ja keskendunult võistelda. “Hinnates oma hetkeseisu, siis julgen loota Eesti rekordi ületamisele poolmaratoni distantsil. Ajalugu on näidanud, et poolmaratoni maailmameistrivõistluste kõrged kohad jagatakse kiirete aegadega. Võimalik, et tegemist on läbi aegade kõige konkurentsitihedama tiitlivõistlusega jooksumaailmas, sest mitmed riigid on välja pannud lausa kuus jooksjat. Sellist võimalust ei ole näiteks olümpiamängude maratonijooksus,” lisas Nurme, kes ootab põnevusega laupäevast jooksu.

Roman Fosti läheb MM-ile otse Keenia treeninglaagrist ning mehe eesmärgiks on parandada isiklikku rekordit. “Raske on seada kindlat sihti, kuna rada ja ilm võivad mängida olulist rolli. Sellegipoolest soovin ma joosta isikliku rekordi.” Fosti poolmaratoni tippmark 1:03.45 pärineb kahe aasta taguselt poolmaratoni MM-ilt. “Mulle sobivad tugevas konkurentsis jooksud, seega ootan ka sellelt võistluselt head tagasisidet, kuidas on seis võrreldes naaberriikide või siis teiste konkurentidega,” jätkas maratoonar.

Kevadel Valencias Eesti kõigi aegade kolmanda tulemuse maratonis jooksnud (2:12.49) Fosti on saanud viimased poolteist kuud segamatult treenida ning ootab laupäevaselt mõõduvõtult head resultaati.

Harry Lembergi hoolealune Jekaterina Patjuk andis mõista, et on käinud mitmetel linnamaratonidel, kuid maanteejooksu tiitlivõistlusel osalemine on esmakordne kogemus. “Vorm on hea ja tervis korras, ootan võistlust juba huviga,” sõnas tänavune 10 000 m jooksu Eesti meister.