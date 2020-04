Tiidrek Nurme: jooksjad on teiste sportlastega võrreldes eelisseisus

Veel enne suurt koroonakriisi veebruaris Sevillas Eesti läbi aegade teise tulemusega maratonijooksu olümpianormi täitnud Tiidrek Nurme sõnul on jooksjatel praegustes tingimustes teistega võrreldes lihtsam treenida, ent maratoonar rõhutab, et praegu on peamine inimeste tervis ning seetõttu oli ka olümpiamängude edasilükkamine õige otsus.