Tiidrek Nurme jooksis üle Pavel Loskutovi Eesti rekordi

Nurme viis rekordnumbrid 29.04⁣-ni. Senine tippmark, mis kuulus alates 2005. aastast Pavel Loskutovile, oli 19 sekundit nõrgem ehk 29.23.

Naiste EMV 10 km maanteejooksu medalistid:⁣

1. Liina Luik (TÜ ASK) - 34.01⁣

2. Jekaterina Patjuk (TÜ ASK) - 34.03⁣

3. Laura Maasik (KJK Nõmme) - 35.20⁣

Meeste esikolmik EMV 10 km maanteejooksus:⁣

1. Tiidrek Nurme (TÜ ASK) - 29.04⁣

2. Roman Fosti (Sparta) - 29.37⁣

3. Karel Hussar (Jooksupartner) - 30.33⁣

