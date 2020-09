Tiidrek Nurme ja Roman Fosti hakkavad Raplas võidu nimel heitlema

Laupäeval toimub Raplas kaheksas Rapla Selveri Suurjooks, mille raames peetavad Eesti 10 km maanteejooksu meistrivõistlused toovad stardijoonele suure osa Eesti paremikust. Meeste 10 km distantsil on oodata põnevat duelli Tiidrek Nurme ja Roman Fosti vahel, samuti on kohal Karel Hussar, Dmitri Aristov, hiljuti Eesti maratonimeistriks tulnud Rauno Jallai ja paljud teised. Heade ilmaolude korral on kindlasti ohus nii Ibrarim Wachira Mukunga nimel olev rajarekord 29.41 kui ka Pavel Loskutovi nimel olev Eesti rekord 10 km maanteejooksus 29.23. Jooksu mitmel korral võitnud Mukunga tuleb ka sel aastal Raplasse jooksma ja aitab Nurmel võimalikult pikalt rekorditempot säilitada.

Esinduslik on ka naiste koosseis: tänavu erinevatel distantsidel Eesti meistriteks tulnud Jekaterina Patjuk, Laura Maasik, Kelly Nevolihhin, samuti Liina ja Lily Luik koos tugevate konkurentidega.

Neljapäevase seisuga oli 5 km, 10 km ja poolmaratoni distantsidele registreerunud ligi 800 osalejat. Lisaks toimuvad võistluskeskusest Rapla Selveri parklas eraldi lastejooksud, mis seekord peetakse Sadolin spordihoone juures. Mamma lastejooksud algavad laupäeval kell 10, Hepa 5 km start on kell 10.50, Harvikeri poolmaraton kell 12 ja põnevusega oodatud Atla 10 km kell 12.10.