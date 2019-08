Teemantliiga võitnud Magnus Kirt: oluline on see, et suutsin esimese vooru libastumisest üle olla

Viimasel katsel õnnestus. Ta viskas oda 89.13 ja napsas esimesest voorust saadik võistlust juhtinud Chao-Tsun Chengi eest Teemantliiga võitjatrofee ja 50 000 dollarit auhinnaraha.

„Eelmiste visete ajal tundsin, et keha on valmis, kuid ma ei saa viskele õigesti pihta, täpselt nagu hiljutisel Pärnu võistlusel," rääkis Kirt. „Stressi tekitas ka närvipinge, kuid see pole iseenesest halb. Halb oli see, et ma esimese viske ajal libastusin, kuid konkurendid said kirja korraliku tulemuse. Teises voorus tuli visata puhtalt jõu pealt, et kindlustada endale ikkagi kuus katset."

Neljal katsel järjest maandus Kirdi poolt teele saadetud oda 85 meetri kanti. Mehe tegelik tase ilmnes viimase viskega. „Oluline on see, et suutsin esimese katse libastumisest hiljem üle olla. Libisemise tunne võib väga kergelt jääda pähe kinni," nentis Kirt.

Teemantliiga võit on Kirdi karjääri üks seni suurimaid saavutusi. Ta tunnistas, et pole mõtelnud, kas ja kuidas saab seda võrrelda näiteks mulluse EMi pronksmedaliga. „Nad mõlemad on kõrgelt hinnatud saavutused," leidis ta ning lisas, et kuu aja pärast algavale MMile mõeldes, pole põhjust liiga enesekindlaks muutuda. „Loorberitele ei saa puhkama jääda, ega mõtelda, et olengi nüüd MMiks valmis."

Enne Dohas toimuvat hooaja tähtsamat jõuproovi, võistleb Kirt veel Euroopa koondise koosseisus Euroopa ja USA vahelisel maavõistlusel.