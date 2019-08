Tanel Laanmäe: kui ma viskaks vaid 75 meetrit, lõpetaks ma tippspordi päevapealt

Hooaja parimal võistlusel visatud tulemusega 76.79 jääb ta eesmärgist ehk 83-meetrisest odakaarest rohkem kui kuue meetri kaugusele, kirjutab ERR Sport. Laanmäed on seganud säärevigastus, mille juured viivad üleeelmisel aastal tehtud põlveoperatsioonideni.

"Praegu ma väga hullusti veel ei muretse, aga aeg liigub väga kiiresti ja teatud väiksed probleemid mul on. Väike pinge on peal," tunnistas Laanmäe intervjuus Vikerraadiole.

"Ma ei ole saanud sel hooajal mitte ühtegi treeningut ega võistlust teha läbi lõdva jala jooksmise, mis odaviskes on väga oluline ja loob viskelõtvuse ja kõik muu. Nii treeningul kui võistlustel lendab oda stabiilselt 75 meetri peale."

"Ise arvan, et see ei ole minu tase," lausus Laanmäe. "Kui ma olen terve, kõik klapib ja viskan trennis oda 75 meetrit, siis ma lõpetaks päevapealt. Aga kui viskan hädade kiuste 75 ja vahel ka 80, siis näitab see seda, et kõik on olemas."