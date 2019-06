TÄNA | Rasmus Mägi osaleb USA-s Teemantliiga etapil, konkurents on väga tugev

400 meetri tõkkejooks pole Stanfordis kavas ametliku Teemantliiga alana, aga koosseis on sellegipoolest võimas. Favoriidiks võib pidada ameeriklast Rai Benjamini, kelle isiklik rekord on 47,02. Sel hooajal on ta kirja saanud 47,58.

Kohal on ka Briti Neitsisaarte esindaja Kyron McMaster (isiklik rekord 47,54), Türgi lipu all jooksev Yasmani Copello (47,81) ja ameeriklane TJ Holmes (48,30).

Neljandalt rajalt startiva Mägi isiklik rekord 48,40 pärineb 2016. aastast, tänavuse hooaja tippmark on tartlasel 49,69.

Vaata tervet stardinimekirja SIIT!