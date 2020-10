TÄNA OTSEPILT | Mida suudavad Nurme, Fosti ja Patjuk poolmaratoni maailmameistrivõistlustel?

Nurme läheb maailmameistrivõistlustel jahtima Eesti rekordit. “Olen selleks paar kuud valmistunud ning tänaseks küllaltki heas füüsilises seisundis, et üks hea etteaste teha,” sõnas maratoonar. "Hinnates oma hetkeseisu, siis julgen loota Eesti rekordi ületamisele. Ajalugu on näidanud, et poolmaratoni maailmameistrivõistluste kõrged kohad jagatakse kiirete aegadega. Võimalik, et tegemist on läbi aegade kõige konkurentsitihedama tiitlivõistlusega jooksumaailmas, sest mitmed riigid on välja pannud lausa kuus jooksjat."

Eesti poolmaratoni rekord on 19 aastat vana ning püsib Pavel Loskutovi nimel 1:03.00-ga.

Kevadel Valencias Eesti kõigi aegade kolmanda tulemuse maratonis jooksnud (2:12.49) Fosti on saanud viimased poolteist kuud segamatult treenida ning ootab laupäevaselt mõõduvõtult head resultaati.

Harry Lembergi hoolealune Jekaterina Patjuk andis mõista, et on käinud mitmetel linnamaratonidel, kuid maanteejooksu tiitlivõistlusel osalemine on esmakordne kogemus. “Vorm on hea ja tervis korras, ootan võistlust juba huviga,” sõnas tänavune 10 000 m jooksu Eesti meister.

Eesti naiste poolmaratoni rekord 1:10.10 on juba 1994. aastast Jane Salumäe nimel. Patjuki rekord on 1:14.24.

Stardipauk naiste poolmaratonile antakse kell 12.00 ja meeste jooksu algus on kell 13.30.

Võistluse otsepilti näeb siit: